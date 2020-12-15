سيف اليزيد - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل يوم الاثنين 17 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توجد ثلاث حالات محلية بينها حالتان في إقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى ثماني حالات من تسع حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.