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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 71.68 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و1616834.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               299489                      16286343

 

 الهند                               143355                      9884100

 

البرازيل                            181402                    6901952

 

روسيا                            47391                       2681256

 

فرنسا                            58282                     2379915

 

المملكة المتحدة            64402                     1869666

 

إيطاليا                        65011                      1855742

 

إسبانيا                      48013                     1751884

 

الأرجنتين                  40766                      1498160

 

كولومبيا                     39053                 1425774.

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