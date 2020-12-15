شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توجد ثلاث حالات محلية بينها حالتان في اقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.
وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى ثماني حالات من تسع حالات في اليوم السابق.
ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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