الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة وقود بجدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود من خلال زورق مفخخ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية صرح، مساء أمس الإثنين، بتعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في ميناء جدة، لاعتداء إرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إن الهجوم وقع في الدقائق الأولى من صباح اليوم الإثنين، بقارب مُفخخ.

وأفاد بأنه نتج عن الهجوم الإرهابي اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.