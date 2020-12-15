"إزالة التمكين" تسلم وزارة المالية السودانية مليارات الدولارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر داخل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد في السودان عن تسلم وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من كيانات الإخوان.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأموال المستردة تعود لشركات وواجهات ومنظمات وأفراد الإخوان بالسودان، منها أصول منظمة الدعوة الإسلامية المحظورة.



كانت لجنة تفكيك وإزالة التمكين قررت، الخميس الماضي، إنهاء خدمة 209 مستشارين قانونيين بوزارة العدل و30 سفيرا بسبب علاقتهم بالإخوان.

وتوقع المصدر عقد اللجنة لمؤتمر صحفي خلال يومين، يتضمن تفصيلا للمبالغ المستردة، وأداء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وشملت قرارات اللجنة الأخيرة طرد 41 موظفا من مفوضية الاستثمار وهيئة الإذاعة ومؤسسات أخرى، حصلوا على الوظائف عن طريق التمكين الإخواني.

وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني، نائب رئيس لجنة التفكيك، محمد الفكي، أن المستشارين القانونيين تم تعيينهم في عامي 2017 و2018، دون أن تطرح الوظائف للمنافسة العامة، حسبما تقتضي لوائح الخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه تم إجراء معاينات صورية لبعض المستشارين المبعدين، حيث تم تعيينهم سابقا دون مراعاة المعايير والشروط اللازمة، وحصلوا على هذه الوظائف بمحسوبية حزبية وصلات مباشرة مع كبار المستشارين القدامى بوزارة العدل السودانية.