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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 71.68 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و1616834.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 299489 16286343
الهند 143355 9884100
البرازيل 181402 6901952
روسيا 47391 2681256
فرنسا 58282 2379915
المملكة المتحدة 64402 1869666
إيطاليا 65011 1855742
إسبانيا 48013 1751884
الأرجنتين 40766 1498160
كولومبيا 39053 1425774.
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