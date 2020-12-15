المعارضة التركية تسأل الحكومة عن تكاليف قصور أردوغان.. والوزارة: لا نعرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجهت المعارضة التركية تساؤلات لحكومة رجب طيب أردوغان الرئيس التركى عن تكاليف قصوره وعدد الطائرات التي يستخدمها، وردت الحكومة على هذه التساؤلات بكلمة: "لا نعرف".



وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا التركية، مورسيل ألبان: «إنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة حول تكلفة "القصر الصيفي" وعدد الطائرات التي يستخدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حتى الآن، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابة" وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن".

وأكد ألبان أنه وجّه سؤالًا حول هذا الأمر لوزير النقل التركي، فكانت الإجابة: «لا نعرف شيئًا عن الموضوع"، وتساءل ألبان: «من يعرف الإجابة عن هذا إذاً؟".

وأضاف: «الدولة محكومة في رعونة تامة. سألتُ عن طائرات الرئيس والقصر الصيفي ولم أجد جوابًا. وطلبت من جميع الوزارات معرفة ما إذا كانت لديكم معلومات ووثائق حول الموضوع. نبحث عن إجابات حول تلك الطائرات في جميع الهيئات».

طرح نائب حزب الشعب الجمهوري تساؤلات على جميع الوزراء في مجلس الوزراء، وخاصة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، بشأن ما إذا كانت هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول قصر الإقامة الصيفية التابع للرئاسة في منطقة مرماريس بمقاطعة موغلا؟.. وهل هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول عدد ونماذج الطائرات التي تستخدمها رئاسة الجمهورية لدى التنظيم المركزي والمحلي للوزارات؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو محتوى تلك الوثائق؟