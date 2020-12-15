​​"منخفض جوي يتجه شرقًا".. الأرصاد: أمطار تصل إلى الدلتا خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد حاليًا على سطح البحر المتوسط، يتجه تدريجيًا شرقًا، حيث يرافقه سحب ممطرة تكون أغلبها على البحر المتوسط.

وأرجعت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي بسبب مرافقة التيار النفاث في طبقات الجو العليا، موضحة أنه خلال الساعات القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية بداية من السلوم.

وأضافت الهيئة، أنه من المنتظر أن تصل تلك الأمطار إلى الدلتا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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