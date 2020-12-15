البرازيل تسجل 25193 إصابة بكورونا و433 وفاة خلال 24 ساعة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا و25193 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجل البلد في المجمل 181835 وفاة وستة ملايين و927145 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

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