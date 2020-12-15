كوريا الجنوبية تسجل 880 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 880 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 848 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 44 ألفا و363 إصابة.

ويمثل الرقم ارتفاعا من 718 إصابة تم الإبلاغ عنه يوم الاثنين.

وأبلغت كوريا عن 13 حالة وفاة جديدة جراء كوفيد19-، مما يرفع الإجمالي إلى 600.

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