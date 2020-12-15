سيف اليزيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19، الا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض.

وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد 19.

ولذلك، ينبغي على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أن يستمروا في الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعية مناسبة، وارتداء قناع الوجه (الكمامة) وغسل أيديهم في كثير من الأحيان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" توصي بالاستمرار في ارتداء الكمامات بعد أخذ لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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