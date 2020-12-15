روحاني يوجه رسالة لبايدن.. صواريخ إيران غير قابلة للتفاوض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 5 دقائق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن برنامجها الصاروخي ليس قابلا للتفاوض ،وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تعي ذلك .

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني،روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن برنامج طهران الصاروخي، الذي ترى واشنطن أنه يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة، غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن “يعي ذلك جيدا”.

وقال “سعى الأميركيون لشهور لإدراج قضية الصواريخ (في المحادثات النووية) وقوبل ذلك بالرفض. (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لم يطلع ولم يكن على علم بذلك لكن السيد بايدن على علم كامل بتفاصيل الاتفاق”.

وأضاف روحاني “لم أسمع بايدن يقول إنه يتعين علينا التوصل لاتفاق آخر من أجل العودة للاتفاق النووي، هذا ما يقوله ترامب”.

ولدى إيران أحد أكبر البرامج الصاروخية في الشرق الأوسط ، حيث زاد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018 عندما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران للضغط عليها للتفاوض على قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي وتطويرها لصواريخ باليستية ودعمها لقوات تحارب بالوكالة في المنطقة.