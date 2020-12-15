بايدن يشّن هجوما على ترامب بسبب رفضه الإقرار بهزيمته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 4 دقائق

في هجوم هو الأعنف منذ ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية ، شنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس الحالي دونالد ترامب بسبب رفض الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهماً إيّاه بـ”عدم احترام إرادة الشعب” ولا سيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسمياً فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن “هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا”.

ودعا بايدن الأميركيين إلى “طي صفحة” حقبة ترامب في خطاب ألقاه في وقت ذروة المشاهدة يوم الاثنين.

وقال “شعلة الديمقراطية أضيئت في هذا البلد منذ زمن بعيد ونحن نعلم الآن أنه لا يوجد شيء، لا الجائحة ولا حتى إساءة استخدام للسلطة، يمكن أن يخمد هذه الشعلة”.

وأضاف “في هذه المعركة من أجل روح أميركا، كانت الغلبة للديمقراطية” لافتا إلى أن الوقت قد حان لقلب هذه الصفحة ولمداواة جراح الأميركيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وأشار بايدن في كلمته إلى أن حملة ترامب تقدمت بالعديد من الطعون في الانتخابات وتم نظرها أمام القضاء الذي وجدها لا أساس لها.

وقدم الرئيس الأميركي المنتخب التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 الف وفاة.