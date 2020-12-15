خفاجي: التميز العلمي طريقة جديدة للترقية في القانون المصري الجديد

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن تفاصيل حصوله على ترقية التميز العلمي، بعد إعداده تطبيق خاص لمصابي فيروس كورونا.



وأشار "خفاجي" في حوار خاص لصحيفة "الفجر" المصرية، إلى أن ترقية التميز العلمي مصطلح جديد في قانون الترقيات، فمن المفترض قديما أن يقيم الأبحاث مجموعة من المحكمين، ثم يرقون الباحث إلى درجة الأستاذية او استبعاده، ولكن في القانون الجديد هناك شق يعرف باسم التميز العلمي، فمن خلاله يستطيع الباحث تقديم أبحاثه التي نشرت في مجلات صنفت بأنها الأولى على مستوى العالم، وإذا ثبت نشرها يحصل على ترقية التميز العلمي.

وأضاف: "أنا أول شخص يحصل على ترقية التميز العلمي في دورته 17 بعد تعديل القانون، فمجموعة البحث العلمي أخذت عهدا بتقديم الأفضل، ونشر الأبحاث في المجلات المصنفة الأولى على مستوى العالم".

وتابع: "هناك بعض العلماء اتخذوا من أبحاثنا مراجع لهم، كما وصل عدد قراءات الأبحاث إلى 300 ألف، لذلك نسعى دائما إلى تقديم التميز".