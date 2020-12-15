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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خفاجي: هذه أزمات مجال البحث العلمي في مصر الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الخليج 365 كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن بعض أزمات التي تواجه البحث العلمي في مصر.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص لصحيفة "الفجر" المصرية، أن حل بعض الأزمات التي تواجه البحث العلمي، تتلخص في تمويل المشروعات، لافتا إلى وجود نقص شديد في أعداد الباحثين خاصة في مجال البيانات، فنقص العدد يقلل من انتاج. وتابع: "نحن نقدم فقط 6 أبحاث طوال العام".

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