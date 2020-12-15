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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دكتور مصري يكشف عن أهم الملفات للنهوض بمجال البحث العلمي
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الخليج 365
كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة ، عن الملفات، التي يريد تطبيقها من أجل النهوض بالمجتمع.
وقال "خفاجي" في حوار خاص لصحيفة "الفجر" المصرية، إن أهم الملفات في ربط البحث العلمي بالصناعة حيث يتم تخصيص 1% من إيرادات الشركات والمصانع للبحث العلمي، لكي يتم تطوير مجال الصناعة والمجلات المختلفة.
وأضاف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم: "على سبيل المثال يوجد مصنع الدهانات يقوم بإهدار 15 مليون، وقد استطعتنا من خلال البيانات معرفة السبب، وكان العبوة الخاصة بالدهان، فكلما زاد حجم العبوة زادت الخسارة وتسببت في إهدار الدهانات".
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