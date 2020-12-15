شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر اتخاذ أى إجراء تأديبى تجاه النواب الموظفين إلا بموافقة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لانعقاد مجلس النواب الجديد، فى تاريخ لاحق لـ 9 يناير المقبل بعد دعوة رئيس الجمهورية له لبدء الجلسة الأولى فى دور انعقاده الأول، وبدأت الأمانة العامة فى التواصل مع النواب الجدد الذين تم إعلان فوزهم لتسجيل بياناتهم تمهيدا لبدء استخراج الكارنيهات، ويعقد مجلس النواب الحالى، اليوم الثلاثاء، جلسته المتوقع أن تكون الأخيرة من دور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعى الأول والذى سينتهى فى 9 يناير المقبل، ومن المنتظر أن يقتصر جدول أعمالها على مناقشة عدد من الاتفاقيات.

وتتضمن القانون رقم 140 لسنه 2020 تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ضوابط حفظ الوظيفة لعضو مجلس النواب المنتخب وآليات تعامله بالجهة التابع لها.

حيث نص، على أنه إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

كما أكد، على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.