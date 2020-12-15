4133 سؤال برلمانى فى خمس سنوات.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان أعدته الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، أن إجمالى عدد الاسئلة البرلمانية التى استخدمها أعضاء المجلس خلال الخمس سنوات وهى مدة الفصل التشريعى الاول بلغت 4133 سؤال. ورصد بيان الامانة العامة تفصليا عدد الاسئلة فى كل دور انعقاد للمجلس كما يلى ورصد بيان الامانة العامة تفصليا عدد الاسئلة فى كل دور انعقاد للمجلس كما يلى 1- فى دور الانعقاد الاول بلغ عدد الاسئلة نحو 472 2- فى دور الانعقاد الثانى بلغ عدد الاسئلة نحو 1024سؤال 3- فى دور الانعقاد الثالث بلغ عدد الاسئلة نحو 1090سؤال 4- فى دور الانعقاد الرابع بلغ عدد الاسئلة نحو 901 سؤال 5- بلغ عدد الاسئلة فى دور الانعقاد الخامس نحو 646 سؤال وينهى مجلس النواب غدا جلسات دور الانعقاد السادس والاخير من الفصل التشريعى الاول وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير 2021 حيث ان مدة المجلس خمس سنوات وكان المجلس بدا الفصل التشريعى الاول " يتكون من 6 ادوار انعقاد" فى 10 يناير2016

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