هجوم إرهابي بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في جدة

سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكدت وزارة الطاقة السعودية أمس، تعرض ناقلة وقود راسية في جدة لهجوم إرهابي بقارب مفخخ، ما أدى إلى اشتعال حريق محدود دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق منشآت التفريغ بأية أضرار.

وشجب مصدر مسؤول في الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية هذا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأكد المصدر أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف السعودية ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وشدد على خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية، وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر أن العالم بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة ملحة للوقوف صفاً واحداً ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.

ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً واسعاً، وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر شددت على استنكارها التام، ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وأكدت مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

بدوره، أعرب سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي، عاداً هذا العمل ليس استهدافاً للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وقالت إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية، لاتستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وفي السياق، أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي، مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.