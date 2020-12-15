افتتاح قنصلية البحرين في «العيون» المغربية

سيف اليزيد - المنامة، الرباط (وكالات)

تلقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بحسب وكالة أنباء البحرين، أمس.

وأكد الملك حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

بدوره، أشاد الرئيس الإسرائيلي بتطور العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وعبر عن أمله في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق آخر، دشنت مملكة البحرين، أمس، قنصليتها في مدينة العيون بالصحراء المغربية، لتكون ثاني دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

وشارك بحفل افتتاح القنصلية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال بوريطة، في كلمة أثناء افتتاح القنصلية، إن علاقات المملكتين تقوم على أسس الإخاء والتضامن، وأشاد بالبحرين التي وقفت دوماً إلى جانب المغرب. وأضاف بوريطة، أن «افتتاح القنصلية البحرينية في العيون يمثل تجسيداً لمبدأ التضامن بين البلدين».