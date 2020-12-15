شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: قد نضيف تعهد بمكافحة تغير المناخ إلى الدستور والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الإثنين ، إن بلاده يمكن أن تجري استفتاء لتقرير ما إذا كانت ستضيف تعهدا لمكافحة تغير المناخ إلى دستور البلاد.

ويريد مؤتمر المواطنين بشأن تغير المناخ ، المؤلف من 150 عضوا تم اختيارهم عشوائيا، إضافة جملة إضافية إلى المادة الأولى من الدستور تنص على ما يلي: "تضمن الجمهورية الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة وتحارب التغير المناخي".

ويتعين أن تتم الموافقة على التغيير أولا من جانب البرلمان بغرفتيه، حسبما أعلن ماكرون خلال اجتماع لمؤتمر المواطنين في باريس.

وبعد ذلك يمكن إجراء تصويت شعبي.

ويعد تعديل الدستور واحدا من 150 مقترحا قدمها المجلس.

وكان ماكرون قد اعرب بالفعل عن استعداده لإجراء استفتاء حول قضايا المناخ في وقت سابق من العام الجاري.