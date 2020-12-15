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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة
أعلنت منظمة “عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة” (UKMTO) الاثنين، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار في ناقلة النفط البريطانية.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المنظمة، قولها: إن الميناء مغلق بعد الانفجار الذي حدث في الليل بالناقلة (بي دبليو آرهاين).
وعلى الرغم من إعلان المنظمة عن إغلاق ميناء جدة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي حتى هذه اللحظة بهذا الشأن من قبل السلطات السعودية.
وكانت شركة شحن بريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تغلق ميناءها في جدة اثر الانفجار في ناقلة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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