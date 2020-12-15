شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات الأعلى والأقل فى زيادة عدد سكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الجارى، مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والحكومة فى التصدى للمشكلة السكانية، وذلك فى إطار ما تعكف عليه الدولة ومؤسساتها المعنية لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 / 2023 للحد من هذه الأزمة التى أضحت تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها .

وحسب إحصائيات أخيرة للزيادة السكانية للجهاز للتعبئة العامة والأحصاء، فى أكتوبر الماضى يبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون "من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020" أي 177 فرد كل ساعة أي 3 فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو20 ثانية.

ونرصد المحافظات الأعلى والأقل فى زيادة عدد سكانها وفق الإحصائيات المعلنة :

- محافظة القاهرة أعلى المحافظات بنحو 9 ملايين و941 ألف و814 نسمة.

- محافظة الجيزة بنحو 9 ملايين و98 ألف و204 نسمة.

- محافظة الشرقية بواقع 7 ملايين و555 ألف و767 نسمة.

- محافظة القليوبية 5 ملايين و893 ألف و947 نسمة.

- محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات الجمهورية لتبلغ 110 ألف و426 نسمة.

- يليها محافظتى الوادي الجديد ومحافظة البحر الأحمر بنحو 387 ألف و276 نسمة.