تصويت أعضاء المجمع الانتخابي يجعل بايدن الفائز بالرئاسة الأمريكية رسميا

أدلى أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم الاثنين، لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد بناء على نتائج انتخابات 2020، ما جعل الفوز المتوقع للديمقراطي جو بايدن رسميا.

وحصل نائب الرئيس السابق على أكثر من عدد 270 صوتا انتخابيا، الذي يحتاج إليه لدخول البيت الأبيض، بعد أن وضعت كاليفورنيا، التي يوجد بها 55 صوتا انتخابيا، الأكثر بين الولايات، بايدن على القمة مساءالاثنين.

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات الحاسمة الرئيسية، بنسلفانيا وميتشيجان وويسكونسن وجورجيا وأريزونا، حيث تنافس ترامب بشدة ولكنه خسر، بلا مفاجآت أو انشقاقات.