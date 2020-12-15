رغم العقوبات الأوروبية.. تركيا تعلن تمسكها بمواصلة التنقيب في المتوسط

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أعلنت تركيا الإثنين، تمسكها بمواصلة التنقيب عن الثروات النفطية في البحر الأبيض المتوسط رغم العقوبات التي لوح الاتحاد الأوروبي بفرضها على أنقرة بسبب تعدياتها على المياه الإقليمية لعدة دول.



وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط خشية التعرض لعقوبات أوروبية أو انتقادات.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة يوم الجمعة على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بشأن خلاف مع اليونان وقبرص على استكشاف الطاقة لكنهم أرجأوا بحث أي خطوات أكبر حتى مارس آذار.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب القمة إن زعماء الاتحاد يعتزمون بحث صادرات الأسلحة لتركيا مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي عقب سعي اليونان لفرض حظر سلاح على أنقرة.

وقال جاويش أوغلو في البرلمان خلال محادثات عن الميزانية ”بالنسبة لنا لا مجال للحديث عن التخلي عن حقوقنا ومصالحنا في شرق البحر المتوسط بسبب أننا سنواجه عقوبات أو انتقادات من الاتحاد الأوروبي“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق الاثنين، إنه منزعج لتحرك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.

وقال إن بلاده تتوقع من الاتحاد ألا يعاقبها ”بل يحقق تعهده بمنحها العضوية الكاملة (في الاتحاد الأوروبي)“.