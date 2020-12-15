شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية تستهدف قيادات من تنظيم القاعدة في مأرب والان مع التفاصيل

غارة أمريكية تستهدف قيادات من تنظيم القاعدة في مأرب الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 استهدف الطيران الأمريكي عنصرين يعتقد أنهما من تنظيم "القاعدة"، في قصف شنه على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

واستهدف الطيران الأمريكي، مساء الاثنين، دراجة نارية في محافظة مأرب. وأكدت مصادر محلية للموقع أن "الدراجة كانت تقل مواطنين اثنين في منطقة البطحاء، يعتقد أنهما من تنظيم (القاعدة)، ولا تزال هويتهما مجهولة".

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