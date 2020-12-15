شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن استقالة وزير العدل والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد وأن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.
وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر.
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