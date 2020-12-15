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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 27 شخصا وإحراق 800 منزل في هجوم لمسلحين بالنيجر
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، مقتل 27 شخصا وإحراق 800 منزل في هجوم لمسلحين مجهولين بمنطقة ديفا في النيجر السبت الماضي.
ولم تحدد المنظمة الأممية من يقف وراء هذا الهجوم، إلا أن جماعة بوكو حرام الإرهابية تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ عام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسب التقارير الدولية.
ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على هذا الهجوم.
وتشن جماعة بوكو حرام الإرهابية هجمات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن الهجمات عادة ما تتخطى حدود البلاد إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.
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