عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يعلن استقالة وزير العدل بار

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن وزير العدل وليام بار، سيترك منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد، وإن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.



وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجمع الانتخابي فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.