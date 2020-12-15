شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: المرحلة مثقلة بالتحديات والان مع التفاصيل
وضمت الحكومة الجديدة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأنس خالد الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسي الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، الدكتور باسل الصباح وزيرا للصحة، الدكتور أحمد ناصر المحمد وزيرا للخارجية، الدكتورة رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ثامر علي السالم وزيرا للداخلية، خليفة حمادة وزيرا للمالية، عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور عبدالله معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، فيصل المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل.
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