شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: المرحلة مثقلة بالتحديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدى رئيس الوزراء الكويتي الجديد وأعضاء حكومته أمس (الإثنين) اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر. وقال أمير الكويت في كلمة له: إن المرحلة بلا شك مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا، كما تتطلب تعاونا حقيقيا مع أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة. وأكد أمير البلاد على أهمية الالتزام بالتضامن وتجسيد التنسيق بين الأجهزة والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين. وشدد أمير الكويت على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت.

وضمت الحكومة الجديدة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأنس خالد الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسي الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، الدكتور باسل الصباح وزيرا للصحة، الدكتور أحمد ناصر المحمد وزيرا للخارجية، الدكتورة رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ثامر علي السالم وزيرا للداخلية، خليفة حمادة وزيرا للمالية، عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور عبدالله معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، فيصل المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل.