شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة ممرضة تتلقى أول لقاح مضاد لـ «كورونا» في كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

باتت مساعدة ممرضة في تورونتو، الاثنين، أول شخص يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19 في كندا، وفق مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.

وتشكل الحقنة التي تلقتها أنيتا كويدانغن في مستشفى عاصمة مقاطعة أونتاريو بداية حملة تلقيح تاريخية في كندا، بعد أقل من أسبوع من موافقة السلطات على لقاح تحالف (فايزر-بايونتيك).