شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الانتخابي يعلن رسمياً فوز بايدن برئاسة أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) فاز الديمقراطي جو بايدن، الثلاثاء، بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسمياً الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الماضي.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

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