شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطبق إغلاقاً أكثر صرامة ولندن تشدد الإجراءات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن بلاده ستطبق إغلاقاً هو الأكبر والأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكداً خطورة الوضع الوبائي، فيما استبعد مساعد لميركل رفع العزل مع أوائل العام المقبل، وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن العاصمة لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات القيود المفروضة لمنع تفشي الوباء في وقت تقوم فيه فرنسا بحملة فحوص واسعة للسيطرة على تفشي الوباء، أما اليابان فقد حضت مواطنيها على إعادة النظر في مشاريع عطلهم على ضوء ارتفاع الاصابات.

وقال الرئيس الألماني شتاينماير في كلمة متلفزة امس «بدءًا من الأربعاء، ستكون حياتنا العامة والخاصة مقيدة بشدة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. الوضع مريع. آلاف الوفيات في أسبوع، وتفشى الوباء الذي بات يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، لا يمكننا تجنب الإجراءات الصارمة».

استبعاد رفع الإغلاق

من جانبه استبعد هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس رفع إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في البلاد أوائل العام المقبل، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيضطر للتعامل مع القيود الصارمة خلال أشهر الشتاء.

وقال براون لقناة آر.تي.إل إن تخفيفاً شاملاً للإجراءات مستبعد جداً. وأضاف «يناير وفبراير من الشهور الصعبة دائماً بالنسبة لحالات عدوى الجهاز التنفسي». وبموجب القواعد المشددة، فلن يُسمح سوى للمتاجر الأساسية مثل محال السوبر ماركت والصيدليات وكذلك البنوك بفتح أبوابها. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن قرار وقف معظم مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية ضروري للسيطرة على الجائحة ومنع حدوث ركود العام المقبل.

بريطانيا وفرنسا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الاثنين، بأن العاصمة لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من انتشار الوباء مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد. وأكدت المصادر الإعلامية أن قيود المستوى الثالث ستشمل إغلاق المقاهي والمطاعم باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة.

وفي فرنسا تبدأ السلطات خلال الأسبوع الحالي استراتيجية فحوص واسعة تستهدف خصوصاً بعض المدن بدءاً بهافر (شمال غرب) وشارلفيل-ميزيير (شمال شرق) أملاً بسيطرة أفضل على انتشار الوباء من أجل تخفيف إجراءات الإغلاق.

وستعتمد منطقتان أخريان العملية نفسها في كانون الثاني/يناير بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر فيهما هما روبيه (شمال) وسانت إيتيان (الوسط الشرقي). وهذه الاستراتيجية مستوحاة من تلك التي طبقتها بريطانيا في ليفربول مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وقد حققت نتائج إيجابية على ما يبدو.

أوكرانيا.. 900 ألف حالة

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أمس إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 900 ألف حالة. وأضاف أنه تم تسجيل6451 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى جانب 93 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستفرض قيوداً مشددة في يناير/ كانون الثاني على أمل وقف الانتشار السريع للعدوى. وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه وتحظر التجمعات العامة وستدخل حيز التنفيذ في الفترة من 8 إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

اليابان وكوريا الجنوبية

وفي اليابان حض رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا أمس مواطنيه على إعادة النظر في مشاريع عطلهم وعلق حملة سياحة داخلية مثيرة للجدل فيما يواجه الارخبيل تزايداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتعهد يوشيهيدي سوغا أيضاً تقديم دعم إضافي للطواقم الطبية والمؤسسات التي تواجه موجة ثالثة من الإصابات في اليابان. ووعد بزيادة الإعانات للمطاعم والشركات التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.

أما كوريا الجنوبية المجاورة فقد أمرت بإغلاق المدارس اعتباراً من اليوم الثلاثاء في العاصمة سيؤول والمناطق المحيطة بها مع تصديها لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة متجاوزة الذروة السابقة التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط.

وستصبح الدراسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أخفقت حتى الآن في وقف الزيادة في الإصابات. ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي التي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا. (وكالات)