شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مبادرة لتغيير النظام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

طالب نائب في البرلمان التونسي بتغيير النظام السياسي المعتمد حالياً، عبر مبادرة سياسية أطلقها باسم «الراية الوطنية»، والهدف من خلالها وضع نظام سياسي بديل للحكم وتحقيق مصالحة وطنية.

وقال مبروك كورشيد الذي بدأ بالتسويق لمبادرته، إن معضلة البلاد تكمن في نظامها السياسي وقانونها الانتخابي الحالي، إضافة إلى القانون المنظم لعمل القضاة. وذكر الوزير السابق والنائب في البرلمان بأن مبادرة «الراية الوطنية»، حركة سياسية تستهدف تجميع الكفاءات الوطنية، لا سيما منها التي لم تدخل معترك العمل السياسي بعد 2011، كما أنها تتكون من روافد تجمعية (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل)، وحقوقية ويسارية ونقابية، اجتمعت حول مشروع ل«خلق التوازن السياسي الضائع».

وتضم المبادرة عدة شخصيات سياسية ووطنية من مشارب سياسية مختلفة. وتضاف هذه المبادرة إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا إلى تنظيم الحوار الوطني بمشاركة رئيس الجمهورية وكل الأطياف السياسية من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، لكنها لم تجد حتى الآن تجاوباً رسمياً من الرئيس قيس سعيد. وقال كورشيد، إن مبادرة «الراية الوطنية» تدعم الحوار الوطني ومبادرة الاتحاد، شريطة أن ينتهي بتغيير النظام السياسي الحالي الذي يكبل البلاد. وتتركز المآخذ الموجهة ضد النظام الحالي؛ كونه عزز من سلطة البرلمان لكنه وبسبب القانون الانتخابي الذي يعتمد التمثيل النسبي، فإنه لا يؤدي إلى أغلبية صريحة يمكنها الحكم بأريحية إلى جانب حالة التشتت بين الأحزاب وغياب التجانس السياسي بينها. ولمح الرئيس قيس سعيد في عديد من الخطابات إلى مبادرة سياسية تعكس المشروعية الانتخابية، باعتباره الفائز بالعدد الأكبر من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وبفارق شاسع عن أكبر حزب في البلاد، وعما حققته جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية. وتهدف المبادرة ضمنياً إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي، لكن هذه الخطوة تعترض عليها حركة النهضة أساساً.

ويأتي هذا الجدل بينما تجتاح مناطق في الجنوب أعمال عنف قبلية نادرة في البلاد استخدمت فيها بنادق صيد بجانب أعمال تخريب وحرق لممتلكات، تسببت في مقتل شخص وجرح حوالي 70 آخرين. وسبب الخلاف بين أهالي منطقتين متجاورتين، نزاع عقاري على منطقة «العين السخونة» التي تقع في الصحراء التونسية، وتضم بئر مياه ساخنة تستقطب الزوار للتداوي. وتطالب كل معتمدية بضم المنطقة إليها. واضطر الرئيس إلى الانتقال إلى جنوب البلاد، أمس الاثنين، برفقة كل من رئيس أركان جيش البر وآمر الحرس الوطني؛ بهدف احتواء أعمال العنف التي تكررت أكثر من مرة منذ نحو أسبوع. وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قد شكل لجنة لمتابعة الأحداث في تلك المنطقة قبيل سفره إلى باريسس.