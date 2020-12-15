رسمياً .. بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



صادق المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا وحصوله على الاصوات في 302 مجمعا انتخابيا.

واقر المجمع فوز المرشح الديمقرطي بايدن بالرئاسة على حساب دونالد ترامب بفارق كبير في عدد أصوات كبار الناخبين.

وواصل المجمع الانتخابي الأميركي عملية التصويت الرسمي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس ترامب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

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