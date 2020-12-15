مساومات حوثية ومبالغ مالية لإطلاق السجناء

شرع الحوثيون في القيام بمساومات سرية مع السجناء لديهم وأهاليهم، والتي كشفها مصدر يمني، حيث ذكر أن الحوثيين وضعوا عددا من الشروط للإفراج عنهم، أبرزها دفع مقابل مادي يتم وفق قرار اللجنة الخاصة بذلك، إضافة إلى شروط أخرى تخدم مصالحهم منها: تسخير إمكاناتهم بعد خروجهم لدعم الحوثيين والتعهد بعدم الإساءة لهم، كذلك التشجيع على دعم الجبهات بالمقاتلين.

مضيفا أن الحوثيين شرعوا في القيام بهذه الخطوة للاستثمار ولمواصلة نهبهم وجمعهم للأموال بشتى الطرق والأساليب، نظرا لارتفاع أعداد السجناء لديهم خلال الخمس سنوات الماضية فقط.

موضحا أن الحوثيين خلال الأسبوعين الماضيين عمدوا لخطف وسجن عدد كبير من المواطنين، من أجل تطبيق القرار عليهم وتم اختيار السجناء بعناية.

ملايين الريالات

أشار المصدر إلى أن تحديد مبالغ عمليات إطلاق سراح السجناء الحاليين، تتفاوت حسب رغبات اللجنة المشكلة لذلك بتوجيهات من زعيم الجماعة الإرهابية عبدالملك الحوثي. وسيجني الحوثيون من هذه العمليات ملايين الريالات، خاصة أن الحوثيين تعمدوا خلال الفترة الأخيرة، وقبل إعلان إطلاق السجناء بمقابل مادي، تكثيف أساليب التعذيب لتصل إلى مراحل متقدمة جدا، تسبب البعض منها في إعاقات جسدية واختلالات عقلية، ولذا فإن المبالغ التي سيفرضها الحوثيون على السجناء ستكون كبيرة ومبالغا فيه، مما جعل لدى كافة السجناء الرغبة الفعلية للخروج من السجن.

مضيفا بأن الذين لا يملكون المبالغ المالية المحددة، سَتُفرض عليهم أشياء أخرى موازية للمبالغ، سواء كانت من العقارات أو الممتلكات.

مشددا على محاولاتهم الخبيثة، لمساومة أقارب التجار، ورجال الأعمال والمقتدرين، على مبالغ مالية كبيرة جدا، لأن لديهم معلومات متكاملة عن كل المساجين.

اكتظاظ السجون

بين المصدر أن قيام المساومات جاء أيضا نتيجة لأنهم قد قاموا بإطلاق سراح السجناء الذين عليهم جرائم كبيرة في وقت مبكر، مقابل ذهابهم للجبهات أو تكفلهم باحضار مقاتلين، وبعد تفريغهم للسجون قاموا بعمليات خطف وإخفاء قسري وسجن عدد كبير من المواطنين اليمنيين بسبب رفضهم لسياسات الحوثيين، لذا أصبحت السجون الحوثية التي تزيد عن أكثر من 50 سجنا مكتظة بعدد كبير من السجناء، أغلبهم من الإعلاميين والعسكريين والمثقفين والأكاديميين والوجهاء الذي عارضوا ورفضوا المشاريع الحوثية.

شروط الحوثيين للإفراج عن السجناء:

دفع مقابل مادي أو مايقابلة من الممتلكات

تسخير إمكاناتهم بعد خروجهم لدعم الحوثيين

التشجيع على دعم الجبهات بالمقاتلين

التعهد بعدم الإساءة لهم

مساومة أقارب التجار ورجال الأعمال على مبالغ مالية كبيرة جدا