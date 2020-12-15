أرملة الرئيس التونسي بن علي تتزوج أميرا سعوديا لتصبح الرابعة!

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن أرملة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي ، قد تزوجت مؤخرا من أمير سعودي يصغرها لتصبح بذلك الزوجة الرابعة لهذا الأخير.

ووفق ما ذكره موقع ”كابيتال نيوز” نقلا عن مصادر مقربة من عائلة الرئيس الراحل بن علي ، فإن ليلى الطرابلسي وبن علي كانا شبه منفصلين طيلة السنوات الأخيرة .

وأشارت الصحفية الالكترونية أن الزواج تم بحضور أفراد عائلتها المقيمين بالخارج إضافة إلى بناتها ماعدا حليمة.