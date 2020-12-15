اتفاق لاستثمار أمريكي بالمغرب بقيمة 15.5 مليون أورو في قطاع السيارات

قررت مجموعة Adient الأمرييكية، المختصة في صناعة المعدات الأصلية، عن تنفيذ استثمار بقيمة 15.5 مليون أورو، في قطاع السيارات بالمغرب.

ووقع اليوم، الإثنين، اتفاق برتوكول بخصوص هذا الإستثمار، من طرف كل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مع نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا للمجموعة الأمريكية، Michel Berthelin.

وأكدت وزارة الصناعة، في بلاغ لها أن الـمُصنّع الأمريكي للمُعدّات الأصلية والرائد العالمي لفرع مقاعد السيارات، يعزز بهذا الإتفاق أنشطته بالمغرب عبر برنامج استثماري هام يتمثل في إحداث مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد لفائدة زبنائها: PSA و VW وToyota.

وسيُنجز هذا المصنع على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 24ألف و 500 متر مربع وتتواجد بمنطقة تسريع التنمية الصناعية بالقنيطرة، وسيُرصد له استثمار تبلغ قيمته الإجمالية 15,5 مليون أورو. وسيسمح بإحداث 1600 منصب شغل وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون أورو، ويتعلق الأمر ب إلى750 ألف سيارة.

ويتضمن هذا الاتفاق إطلاق منظومة صناعية للمورّدين تتوخى تنمية سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب. كما يؤكد هذا الاتفاق عزم المجموعة على توطين أنشطة جديدة بالمغرب تشمل بالخصوص مساند الرأس و مساند الذراعين.

ويعتزم أيضا الـمُصنّع الأمريكي إحداث مركز تقني وهندسي بالمغرب، خاص بأغشية المقاعد، لتطوير وتصميم المنتجات. وسيسمح هذا المركز التقني الأول من نوعه بالمغرب بإحداث 50 منصبا خاصا بالمهندسين.

وصرح العلمي في هذا الصدد بأن “هذا الاستثمار يعكس مدى الثقة التي يوليها مستثمرون ذوو صيت عالمي للمغرب الذي أصبح يتموقع كمنصة لإنتاج وتصدير المُعدّات والسيارات”، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير سيسمح بتعزيز مستوى الاندماج والقدرة التنافسية لقطاع السيارات.

وتندرج هذه المشاريع في إطار استراتيجية بعيدة المدى لمجموعة Adient بالمغرب، وهي تعزز القدرة التنافسية للعرض المغربي وجودة موارده البشرية.

وصرح رئيس الشركةالأمريكية Michel Berthelin بأن: “مجموعة Adient مُمتنة للمغرب لفتحه أبوابه أمامها بشكل أكبر في هذه المرحلة الثانية من تطورها. ومن شأن هذا الاتفاق أن يحفز توسعنا الطموح في إنتاج أغشية المقاعد وتطوير المهارات التقنية المرتبطة به. والمغرب، علاوة على موقعه الجغرافي الملائم، فهو يتميز أيضا بيد عاملة نشيطة، استفادت من تكوين ذي جودة نوعية”.

وللتذكير، فتواجُد مجموعة Adient بالمغرب يرجع إلى سنة 2018 مع افتتاح مصنعها الأول بالمنطقة الحرة الأطلسية على مساحة تبلغ 8 500 متر مربع من أصل مساحة إجمالية تبلغ 18 000 متر مربع، مما استلزم استثمارا بقيمة 150 مليون درهم وتشغيل 245 شخص حتى الآن. والمصنع، الذي يعتبر أول فرع لمجموعة Adient بإفريقيا الشمالية والمسمّى ” Lamination Automotive Fabrics “، متخصص في معالجة نسيج مقاعد السيارات ويزود مُصنّعي الـمُعدّات الأصلية مثل Renault و PSA و Opel و BMW و Nissan.