شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 3 آلاف إصابة بفرنسا وبريطانيا 20 ألفا وتركيا 29 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 2,379,915 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنها سجلت 371 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 58282 حالة وفاة.

فيما سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 232 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64402 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس، إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,870,000 إصابةً.

أما تركيا، سجلت، 229 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا 646، وأكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و866 ألفا و345، إثر تشخيص 29 ألفا و617 حالة جديدة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و631 ألفا و944، إثر شفاء 28 ألفا و164، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و.980

وأجرت الوزارة 204 آلاف و289 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و284 ألفا.