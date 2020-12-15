تضمنه اطلاق نار كثيف.. نزاع مخمورين يتحول الى عشائري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من المخمورين في منطقة البلديات تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "النزاع تحول الى عشائري وهناك رمي متقطع بين الطرفين".