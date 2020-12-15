شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت الأردن اليوم استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة بواسطة زورق مفخخ مما ألحق أضراراً مادية بالسفينة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، واستهداف المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية، وتهديد حرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة. وأكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وفي كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن المملكة مرفوض ومدان ويُعد تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.



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