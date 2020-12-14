شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم إن هذا الأمر طالما تطلعت إليه المملكة وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في جمهورية السودان لتحقيقه باعتباره منعطفا هاما في تاريخ السودان وأساسا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وثمن البيان جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، داعيا الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون".

وأكد أن المملكة انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.