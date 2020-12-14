شكرا لقرائتكم خبر عن «المواءمة الحيوية» الشريانية في مستشفى القاسمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نجاح أول عملية لمريض في الشرق الأوسط باستخدام نظام المواءمة الحيوية الشريانية (ديناميكس)، وهو أول دعامة زرع لتزويد الدواء في العالم بما يتواءم مع فسيولوجية الشرايين.

تم إجراء العملية في مستشفى القاسمي في الشارقة بخبرات فريق طبي من كوادر الوزارة، بدون أي التهابات أو مضاعفات لدى المريض الذي استعاد صحته الطبيعية.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل العمليات الجراحية الدقيقة التي تُجريها مستشفيات الوزارة، نظراً لما تزخر به من كفاءات طبية تخصصية وأجهزة متطورة، مما يعزز قدراتها التنافسية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الوزارة على تزويد مستشفياتها، لاسيما مركز القلب في المستشفى، بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة آخر مستجدات الأبحاث العلاجية، وأحدث الحلول والابتكارات العلمية في مجال علاج أمراض القلب، ليحافظ المستشفى على المكانة العالمية التي استطاع تحقيقها.

ومن هذا المنطلق، أكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات، التزام الوزارة بتعزيز الابتكار والتميز وتبني أفضل البروتوكولات العلاجية في مستشفياتها، باستخدام أفضل التقنيات الطبية.

وقال الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، رئيس مركز القلب والقسطرة: «نفخر بأننا من أوائل مراكز المنطقة في زرع هذه الدعامة التي تعد حلاً فريداً من نوعه، يمكّننا من علاج الشريان التاجي، وفي الوقت نفسه، السماح له بالتوسع والتقلص بشكل طبيعي، ونأمل من خلال هذا الحل الجديد المتوائم مع حركة الشريان الطبيعية، أن نحقق نتائج إيجابية على صعيد الصحة وحماية المريض من التعرض للمخاطر».