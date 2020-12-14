شكرا لقرائتكم خبر عن 960 مليوناً لمشاريع بالقطاع الجنوبي في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بلدية مدينة العين، تطوير المرافق الخدمية والترفيهية، في مناطق القطاع الجنوبي، عبر عدة مشاريع، بدأت منذ العام 2018، من خلال رفع كفاءتها، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للبلدية، الرامية إلى ضمان فاعلية البنية التحتية، وخدمات الصحة العامة، واستدامة الحدائق والمرافق الخدمية.
تنوعت المشاريع بين إنشاء حدائق مصغرة، وتطوير الحدائق القائمة، وصيانة الدوارات الرئيسية في هذه المناطق، مع تجميل هذه الحدائق والدوارات بالزراعات التجميلية.
وتعكف البلدية حالياً، في إطار استشرافها للمستقبل، على وضع خطة لتنفيذ عدة مشاريع مستقبلية، في القطاع الجنوبي، خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة تقديرية تفوق 960 مليون درهم، وذلك لمشاريع خاصة برفع كفاءة الطرق التي تسهم في تحسين السلامة المرورية، وأعمال الطرق، والبنية التحتية، والمرافق الخدمية، وشبكات ري الزراعة التجميلية.
6 حدائق و3 ملاعب
وضمن المشاريع المستقبلية المقترحة التي تندرج ضمن مشاريع برنامج «غداً 21»، «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية»، من المنتظر إنشاء 6 حدائق و3 ملاعب في كل من منطقة الوقن والقوع وبوكرية والظاهرة. (وام)
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