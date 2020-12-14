محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي: توجه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مساء اليوم الاثنين، رفقة صبرى حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عرفة مدير الشؤون الإدارية بالمديرية، بالمرور على مستشفيات صدر وحميات منوف وسرس الليان العام. وأثناء المرور وجه وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرة الداخلي المخصصة لمرضى كورونا، وكذلك أسرة العناية المركزة بمستشفى حميات وصدر منوف ومستشفى سرس الليان.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وكيل الصحة في المنوفية يوجه بزيادة الأسرة الداخلية لكورونا بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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