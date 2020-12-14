الصناعات الدفاعية التركية: العقوبات الأمريكية لن تضر الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ)

قال إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الوكالة المعنية بإنتاج ومشتريات الأسلحة في تركيا، إن العقوبات الأمريكية لن تضر بصناعة الدفاع التركية.

وكتب دمير على موقع تويتر "أي قرار يتم اتخاذه في الخارج ضدي أو ضد مؤسستنا لن يغير موقفي أو موقف فريقي ولن يكون قادرًا على إعاقة صناعة الدفاع التركية بأي شكل من الأشكال".

وشملت العقوبات التي أعلنتها واشنطن فرض حظر على جميع تراخيص التصدير الأمريكية إلى هيئة الصناعات الدفاعية التركية ، فضلا عن تجميد أصول دمير وفرض قيود على منحه تأشيرات سفر.

وأكد دمير إن تركيا مصممة على تحقيق هدفها المتمثل في "صناعة دفاعية مستقلة تمامًا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وحصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي العام الماضي، وسط تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة أن هذه الخطوة قد يترتب عليها فرض عقوبات على أنقرة.

وتقول واشنطن إنه من خلال إبرام صفقة شراء منظومة إس 400 مع روسيا، فإن تركيا تهدد أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتوفر المال لصناعة الدفاع الروسية.

وتم تجميد مشاركة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في برنامج الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف 35" ولم يتم السماح لها بشراء طائرات متطورة من الولايات المتحدة.