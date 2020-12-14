بايدن يتقدم على ترامب بـ88 صوتًا في النتائج الرسمية

يتقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في عدد من الولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 88 من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 56 لمنافسه

ترامب.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.

ويدلي "الناخبين الكبار" بأصواتهم الرسمية، قبل إرسالها إلى العاصمة واشنطن، تمهيدًا

لإعلان الحصيلة الرسمية للانتخابات الرئاسية، في اجتماع للكونجرس بمجلسيه، يوم السادس من يناير.

وحدد الدستور الأمريكي تاريخ اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، وعددهم 538، إذ ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر".

وقد حصل الفائز في كل ولاية باستثناء مين ونبراسكا، على جميع الأصوات الانتخابية للولاية بغض النظر عن تقسيم التصويت الشعبي.