قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن توالي فتح القنصليات بمدينة الداخلة جنوب المغرب -بالإضافة إلى ما يمثله من دعم لمغربية الصحراء- يجعل من المدينة مركزًا قنصليًا ودبلوماسيًا مهمًا ونقطة ربط بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمالها.

وأضاف بوريطة، في تصريحات صحفية عقب افتتاح قنصلية عامة لهايتي بمدينة الداخلة، أن الجميع يرى في مدينة الداخلة مركزا مهما بالنظر إلى موقعها الجغرافي والإمكانيات التي تتيحها، وكذا آفاق النمو التي توجد عليها.

وأشار بوريطة إلى أنه سيتم فتح قنصليات أخرى في إطار نهج تكريس مغربية الصحراء بالاعتراف الدولي والمواقف الدولية الثابتة.

وكان المغرب وهايتي قد وقعا، أول أمس السبت، بمناسبة تدشين سفارة هايتي بالرباط، على اتفاقين، أولهما عبارة عن خارطة طريق للتعاون خلال الفترة (2021-2023)، والثانية عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي.

كانت هذه تفاصيل خبر بوريطة: استمرار فتح القنصليات يجعل الداخلة مركزًا دبلوماسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.