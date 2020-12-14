السعودية: نتطلع لنجاح جنوب أفريقيا في تجاوز الأزمات السياسية بالقارة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب أفريقيا، من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة وزير الخارجية السعودي لجمهورية جنوب أفريقيا،

وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وقال البيان: "إنه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا، قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب أفريقيا، التقى خلالها الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبنظيرته وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور".وأكد وزير الخارجية السعودي أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات، حيث تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط ودور المملكة المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور المملكة الفعال من خلال رئاستها للدورة السابقة لمجموعة العشرين وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.