المغرب يسجل 1217 إصابة و35 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 1217 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 400826 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3803586 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6659 حالة،

كما تم تسجيل 3042 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 359065.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد ال إصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر72 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي ال إصابات وصل إلى 72

مليونا و252 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر47 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و612 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة ل إصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.